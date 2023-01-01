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Рекрутер
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07 мая
09:25
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Рекрутер
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
В нашу дружную команду примем активного, коммуникабельного и стрессоустойчивого человека на позицию Рекрутер. Обязанности: работа с кандидатами работа с соц. сетями и мессенджерами
Требования

опыт ведения переговоров и прямых продаж
активный пользователь ПК
активная жизненная позиция и стрессоустойчивость
знание чешского
разрешение на пребывание и разрешение на работу в ЧР

Условия

Пн-Пт, 08:00-17:00
офис находится в г. Пльзень
корпоративная мобильная связь
заработная плата по результатам собеседования
официальное трудоустройство
социальное и медицинское страхование

Контакты:

Anastasiya

[email protected]

+420777921589

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