Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата не указана Компания ALMAXWORK HOLDING

Описание В нашу дружную команду примем активного, коммуникабельного и стрессоустойчивого человека на позицию Рекрутер. Обязанности: работа с кандидатами работа с соц. сетями и мессенджерами

Требования опыт ведения переговоров и прямых продаж

активный пользователь ПК

активная жизненная позиция и стрессоустойчивость

знание чешского

разрешение на пребывание и разрешение на работу в ЧР