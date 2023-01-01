Условия

Организует заселение и выселение проживающих;

Руководит работами по содержанию зданий и окружающей территории в надлежащем порядке;

Организует проведение уборки и следит за соблюдением чистоты во внутренних помещениях здания;

Организует своевременный ремонт дверей, окон, замков, штор и т.п;

Обеспечивает сохранность и содержание в исправном состоянии имущества, находящегося в его ведении;

Работа с документацией;

Ведет учет наличия имущества, производит периодический осмотр и составляет акты на его списание;

Контролирует выполнение санитарных требований и правил противопожарной безопасности.