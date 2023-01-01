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Комендант общежития
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05 июня
09:04
219
Комендант общежития
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Требуется ответственный мужчина, на должность коменданта общежития в городе Пльзень.
Требования

Минимальный чешский;
Знание EXCEL и WORD;
Возраст до 45 лет.

Условия

Организует заселение и выселение проживающих;
Руководит работами по содержанию зданий и окружающей территории в надлежащем порядке;
Организует проведение уборки и следит за соблюдением чистоты во внутренних помещениях здания;
Организует своевременный ремонт дверей, окон, замков, штор и т.п;
Обеспечивает сохранность и содержание в исправном состоянии имущества, находящегося в его ведении;
Работа с документацией;
Ведет учет наличия имущества, производит периодический осмотр и составляет акты на его списание;
Контролирует выполнение санитарных требований и правил противопожарной безопасности.

Контакты:

Anastasiya

[email protected]

+420777921589

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