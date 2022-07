GO Invex Finance

Co vás čeká Baví Tě komunikace s lidmi? Chceš pracovat v přátelské atmosféře? Jsi orientovaný/á na výsledek? Pokud ano, tak čti dál a pošli nám svůj životopis. Co u nás budeš dělat: • V rámci příchozích hovorů budeš se zákazníky uzavírat smlouvy o spotřebitelském úvěru; • Budeš zodpovídat zákazníkovy dotazy ohledně úvěrových produktů, úroků a možnosti splácení úvěru, apod.; • Účastnit proces rozhodování o žádostech; • Práce v interních webových systémech.

Условия

Co vám můžeme nabídnout?

• možnost kariérního postupu,

• silná firemní kultura,

• stravenky úplné zdarma,

• miltisport karta úplné zdarma,

• drobné občerstvení na pracovišti,

• kafetérie

• vzdělávání/ školení

• možnost občasné práce z domova po 6 mes

Co od tebe čekáme?

• ukončené vzdělání s maturitou a trestní bezúhonnost

• znalost češtiny (písmem i slovem)

• smysl pro pečlivost a pořádek

• umět dotáhnout věci do konce