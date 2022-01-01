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Инженер-электроник
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10 августа
14:34
132
Инженер-электроник
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется инженер-электроник, специалист по силовой электронике. Описание работы: разработка и отладка импульсных источников питания различных топологий (flyback, forward, two switch forward) мощностью от 20Вт до 5кВт. Если у вас есть опыт конструирования - будет плюсом. Также рассмотрим людей с опытом в смежных областях (разработка и/или ремонт различного электрооборудования). Возможно обучение.
Требования

Знание одного из языков: русский, английский или чешский.

Условия

Полный рабочий день. Зарплата грубая.

Контакты:

Рысь А.А.

[email protected]

777915572

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