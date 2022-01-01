Описание

Требуется инженер-электроник, специалист по силовой электронике. Описание работы: разработка и отладка импульсных источников питания различных топологий (flyback, forward, two switch forward) мощностью от 20Вт до 5кВт. Если у вас есть опыт конструирования - будет плюсом. Также рассмотрим людей с опытом в смежных областях (разработка и/или ремонт различного электрооборудования). Возможно обучение.