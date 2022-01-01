10 августа
14:34
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Инженер-электроник
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Требуется инженер-электроник, специалист по силовой электронике. Описание работы: разработка и отладка импульсных источников питания различных топологий (flyback, forward, two switch forward) мощностью от 20Вт до 5кВт. Если у вас есть опыт конструирования - будет плюсом. Также рассмотрим людей с опытом в смежных областях (разработка и/или ремонт различного электрооборудования). Возможно обучение.
Требования
Знание одного из языков: русский, английский или чешский.
Условия
Полный рабочий день. Зарплата грубая.
Контакты:
Рысь А.А.
777915572