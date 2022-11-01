06 декабря
15:14
55
HR-manager, marketolog
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог, Менеджер по работе с клиентами, Интернет-маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
100 000 CZK
Компания
AlmaxWork Holding
Описание
Требуется маркетолог, рекрутер для работы в международном HR агенство. Основняе задачи Поиск и привлечение кандидатов для закрытия рабочих специальностей. Желателен опыт поиска кандидатов в социальных сетях, размещения рекламы, опыт переговоров, опыт продаж.
Условия
Место работы: Praha –Žižkov. График работы: с 08:00 до 17:00. Языки: грамотный устный и письменный русский, чешский и английский как приемущество.
Контакты:
Anastasia Yarina
+420778960421