Описание

сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах. ️Требования Мужчины, женщины семейной пары 18 до 48 лет - хорошая физическая форма; - ответственность и внимательность.На каждом секторе есть свои нормы,в зависимости от товара и величины сектора.В среднем 40 пиков за 30 минут. Рабочее время: смены:00:00-09:00 04:00-17:00 04:00-12:00 09:00-20:00 12:30-21:30 понедельника по воскресение 8-12 часов; - выходные по договоренности с координатором на смене