Тип занятости Полный день Профессия Офис-менеджер, Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания INFOBUS

Описание Задания на данной должности: - Обеспечение жизнедеятельности офиса (покупка необходимых товаров для нужд офиса); - Оформление передач между украинским и чешским отделами; отправка по Чехии; - Консультирование клиентов в телефонном режиме по ценам и условиям оформления передач; - Исполнение поручений руководства.

Требования Вы нам подходите, если:

- Знаете украинский, русский на разговорном уровне чешский

- Имеете водительские права категории В и опыт активного вождения не менее 2 лет;

- Вашими личными качествами есть ответственность, организованность, внимательность, мобильность, коммуникабельность;

- Владеете ПК на среднем уровне, знание СRM-систем будет плюсом.