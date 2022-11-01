13 декабря
13:23
57
Офис менеджер (курєр)
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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
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ALMAX WORK-Holding Jańčkova 1883/62, Plzeň
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание
Задания на данной должности: - Обеспечение жизнедеятельности офиса (покупка необходимых товаров для нужд офиса); - Оформление передач между украинским и чешским отделами; отправка по Чехии; - Консультирование клиентов в телефонном режиме по ценам и условиям оформления передач; - Исполнение поручений руководства.
Требования
Вы нам подходите, если:
- Знаете украинский, русский на разговорном уровне чешский
- Имеете водительские права категории В и опыт активного вождения не менее 2 лет;
- Вашими личными качествами есть ответственность, организованность, внимательность, мобильность, коммуникабельность;
- Владеете ПК на среднем уровне, знание СRM-систем будет плюсом.
Условия
- график: с пн по пт с 8.00-17.00
- и официальное трудоустройство;
- комфортный офис, оборудованный всем необходимым как для работы, так и отдыха;
- возможность развития и карьерного роста;
- веселый коллектив и интерактивные корпоративы и тимбилдинги.
Заинтересовала вакансия? Отправляй нам резюме: [email protected]
Контакты:
Ольга
+380936321429