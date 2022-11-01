19 декабря
13:22
24
Разработчик комбинированных ИИП (analog/digital DC-DC)
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист базы данных, Тестировщик, Программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются опытные специалисты с рабочим стажем и возможность его подтвердить - разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC 20W… 5000 W. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Полный рабочий день в коллективе. Умение моделирования/симулирования на компьютере - желательно. Заработная плата выше средней по ЧР.
Условия
Полный рабочий день в коллективе.
Контакты:
Рысь А.
+420777915572