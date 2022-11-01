Описание

Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются опытные специалисты с рабочим стажем и возможность его подтвердить - разработчики источников электропитания AC-DC DC-DC 20W… 5000 W. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Полный рабочий день в коллективе. Умение моделирования/симулирования на компьютере - желательно. Заработная плата выше средней по ЧР.