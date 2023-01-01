10 февраля
13:01
23
Администратор на ресепшн
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы, Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Marriott hotels
Описание
Требуется сотрудник на ресепшн в отель .Ночные смены .
Требования
Знание английского и чешского языка .Опыт работы а данной сфере приветствуется . Пунктуальность , ответственность ,желание работать .Только легальное перебивание на территории Чешской Республики
Условия
Предлагаем работу в одном из лучших отелей в центре Праги .Выплата зарплаты раз в месяц .
Контакты:
Tetiana Kuzko
773670884