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Администратор на ресепшн
Вакансии
Партнер рубрики:
10 февраля
13:01
23
Администратор на ресепшн
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы, Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Marriott hotels
Описание
Требуется сотрудник на ресепшн в отель .Ночные смены .
Требования

Знание английского и чешского языка .Опыт работы а данной сфере приветствуется . Пунктуальность , ответственность ,желание работать .Только легальное перебивание на территории Чешской Республики

Условия

Предлагаем работу в одном из лучших отелей в центре Праги .Выплата зарплаты раз в месяц .

Контакты:

Tetiana Kuzko

[email protected]

773670884

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