07 мая
15:06
156
Web-разработчик Bitrix (backend)
Подобные вакансии
ALMAXWORK HOLDING
Praha 3
Torgran
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист, Программист, Back-end программист
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
• Разработка и поддержка сайта на CMS Bitrix (интернет-магазин) • Интегрировать сайты с системами учёта
Требования
• Опыт работы в качестве качестве PHP-разработчика / Битрикс-разработчика
• Знания: PHP, MySQL, HTML, JS, CSS (для работы с сайтом)
• Знание Bitrix (включая D7)
• Умение разбираться в коде, написанном другими разработчиками, навыки рефакторинга кода (оптимизация кода, запросов, команд)
Контакты:
Anastasiya
+420777921589