Условия

Что мы предлагаем?

•Гибкий график

•Официальное трудоустройство

•ЗП на % (+ бонусы, чаевые )

•Уютное и удобное место работы

•Скидки на все услуги студии

•Карьерный рост до топ-мастера ;)

•Оплата курсов (постоянное повышение квалификации) от студии

•Если у вас нет аккредитованного сертификат - помощь в его получении.