13 мая
18:11
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Мастер маникюра педикюра
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The Hladká
Praha 6
The Hladká
Praha 6
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Парикмахер, Косметолог, Мастер маникюра
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
не указана
Описание
В связи с расширением салона требуются мастера маникюра/ педикюра
Требования
• Опыт работы минимум пол года
• знание классического, аппаратного маникюра (педикюра)
• наращивание ногтей является дополнительным преимуществом;
• стерилизация инструментов и поддержание чистоты на рабочем месте;
• порядочность, ответственность
• медицинская книжка(поможем)
• сертификат (поможем)
• знание чешского приветствуется (научим)
Условия
Что мы предлагаем?
•Гибкий график
•Официальное трудоустройство
•ЗП на % (+ бонусы, чаевые )
•Уютное и удобное место работы
•Скидки на все услуги студии
•Карьерный рост до топ-мастера ;)
•Оплата курсов (постоянное повышение квалификации) от студии
•Если у вас нет аккредитованного сертификат - помощь в его получении.
Дополнительная информация
WhatsApp: +420776538352
IG: @rezvinska_makeup_brows
Контакты:
Резвинская Александра
776538352