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Мастер маникюра педикюра
Вакансии
Партнер рубрики:
13 мая
18:11
368
Мастер маникюра педикюра
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Тип занятости
Свободный график
Профессия
Парикмахер, Косметолог, Мастер маникюра
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Brno-město
Заработная плата
не указана
Описание
В связи с расширением салона требуются мастера маникюра/ педикюра
Требования

• Опыт работы минимум пол года
• знание классического, аппаратного маникюра (педикюра)
• наращивание ногтей является дополнительным преимуществом;
• стерилизация инструментов и поддержание чистоты на рабочем месте;
• порядочность, ответственность
• медицинская книжка(поможем)
• сертификат (поможем)
• знание чешского приветствуется (научим)

Условия

Что мы предлагаем?
•Гибкий график
•Официальное трудоустройство
•ЗП на % (+ бонусы, чаевые )
•Уютное и удобное место работы
•Скидки на все услуги студии
•Карьерный рост до топ-мастера ;)
•Оплата курсов (постоянное повышение квалификации) от студии
•Если у вас нет аккредитованного сертификат - помощь в его получении.

Дополнительная информация

WhatsApp: +420776538352
IG: @rezvinska_makeup_brows

Контакты:

Резвинская Александра

[email protected]

776538352

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