21 мая
13:40
52
Контент мейкер
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Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Криэйтор, Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Контент мейкер в школу чешского языка. Мы - лучшая по эффективности школа чешского языка Slang! В настоящее время мы ищем контент мейкера к нам в команду. Чем предстоит заниматься: + Создание оригинального и уникального контента для социальных сетей + Создание и обработка - текста, видео, фото + Работа в соответствии с планом размещения материалов в соц. сетях. Наши пожелания к кандидату: + Навыки видеосъёмки, создание видеороликов в популярных форматах + Навыки фото и видео монтажа, ретуши; + Базовые знания в области маркетинга + Навык работы с аналитикой в соц сетях + Креативные способности, умение работать в команде Что предлагаем мы: + Официальное трудоустройство + Конкурентоспособная заработная плата + Возможность профессионального развития и роста + Веселые и интересные тимбилдинги + Работа в доброжелательном коллективе Будем рады встречe с Вами! Резюме отправляйте на мейл: [email protected]
Контакты:
Шумакова Ксения