05 июня
19:01
130
Медсестра
Тип занятости
Полный день
Профессия
Медсестра (медбрат)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Описание
Мы предлагаем работу медсестрам в медицинских заведениях Чехии. - трудовой договор с больницей сроком 1 год для прохождения профессиональной практики с возможностью продления - обучение чешскому языку для подготовки к вступительному экзамену - посменная работа (12 часов) всего 12 – 15 дней в месяц - проживание Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте свое резюме с помощью формы здесь: https://www.sestrycz.eu/pracovni-pozice/vseobecna-sestra-3/ или по электронному адресу: [email protected] Мы свяжемся с вами в ближайшее время для договоренности о встрече (телефон, лично). Агентство не принимает ни одной комиссии за трудоустройство.
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