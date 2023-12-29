Новый год — 2024 по-чешски: вариант традиционного меню

Что традиционно готовят чехи на Новый год







Если вы все-таки решите приготовить горячие блюда, то их советуют подавать вскоре после прихода гостей. Начать трапезу в таком случае следует с аперитива и холодных закусок. Полноценный ужин также может быть заменен острым супом, после которого подают только горячую буженину или

Важно заметить, что главное внимание чехи уделяют Рождеству, которое празднуют три дня, где основные блюда рождественского стола – это карп и картофельный салат , а также традиционные сладости . После такого пира желание готовить притупляется, поэтому считается, что новогоднее меню должно быть, скорее, забавным, чем пышным и богатым.Если вы все-таки решите приготовить горячие блюда, то их советуют подавать вскоре после прихода гостей. Начать трапезу в таком случае следует с аперитива и холодных закусок. Полноценный ужин также может быть заменен острым супом, после которого подают только горячую буженину или сардельки буршты

Для большой компании идеальным решением считается шведский стол или фуршет. Чтобы его оформить, крупный стол приставляют к стене и покрывают белой скатертью. На ней расставляют десертные тарелки, приборы, ставят блюдце с нарезанным лимоном, а также емкости с соусами.





Хлебички считаются одним из самых «уважаемых» блюд на чешском новогоднем столе. Они всегда в центре внимания. Особенно популярны бутерброды с так называемой «помазанкой» – пастой из сливочного сыра и других составляющих (мелко нарезанного лосося, зелени и др.). Кроме того, одной из самых популярных чешских закусок является маринованный сыр гермелин . К нему обязательно нужно подать холодное пиво.

Уместным будет и блюдо с нарезкой из разных копченостей и сыров. Его украшают шариками из масла, кусочками сладкого болгарского перца, корнишонами и петрушкой.



Кулинар Эва Шафарова предупреждает, что тарелки не должны быть переполненными, но также нельзя, чтобы на большом блюде было мало закусок. Главное, чтобы блюдо с холодными закусками было разноцветным и выразительным. Дополнить его можно фаршированными яйцами и рулетами из ветчины.



Придерживаясь чешских традиций, хозяева обязательно должны приготовить на Новый год 2024 несколько видов «хлебичков», выдерживая при этом как вкусовую, так и цветовую гармонию. Очень приветствуются и чешские канапе, которые называются «едногубки».

Возможен и совсем простой вариант. Так, при приготовлении фуршета в скромных условиях (например, на даче) стол советуют накрыть моющейся скатертью, а на деревянных дощечках разложить целые колбасы и сыры. Рядом на тарелке нужно выложить тонко нарезанный хлеб и батон (вот вам и свежий хлебный аромат, витающий в воздухе).



В соломенной корзинке можно разложить печенье и сладости, а на столе поставить мисочки с солеными огурцами и другими овощами. Считается, что каждый гость сможет отрезать себе на дощечке столько мяса и сыра, сколько захочет. Кроме того, оформление стола в стиле кантри придаст празднику уютный дачный характер.



Кстати, традиционный чешский Новый год не должен длиться всю ночь до утра (тем более, и предложенного набора блюд в таком случае не хватит). По чешскому обычаю достаточно посидеть до часу ночи: затем гости могут собрать в пакеты угощения, чтобы на следующий день полакомиться ими дома. А вечером первого января праздник продолжится торжественным фейерверком. Вот такой спокойный вариант Нового года: зато на работу потом можно идти со свежей головой.