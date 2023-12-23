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Чек-лист на зимние праздники: 27 идей, чтобы проникнуться чудом праздников в Чехии
24 декабря 2023
16:30
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Елку нарядили и уже составили новогоднее меню — а что делать в остальные дни декабря? Специально для своих дорогих читателей редакция 420on представляет 27 идей, которые помогут разбудить праздничное настроение, даже если вы чувствуете себя не Сантой, а Гринчем.
- Побывать на одной из рождественских ярмарок и купить новую игрушку на елку. Эта игрушка будет символизировать прошедший год, поэтому хорошенько подумайте над выбором.
- Распечатать все фото за год и вклеить их в альбом под названием «2023 год — лучшие моменты». Мы сейчас делаем множество фото на телефон и забываем их упорядочить. Конец года — отличный повод!
- Испечь традиционное рождественское печенье (curkoví) и угостить соседей/коллег на работе/друзей. Различные формы для печенья продаются на ярмарках в Чехии: от снежинок до зайчиков.
- Купить себе адвент-календарь, если вы все еще этого не сделали. Можно схитрить и открыть сразу 20 окошек, чтобы побаловать себя кучей маленьких подарков. Можно также купить или смастерить такой «календарь» для питомца.
- Прокатиться на празднично украшенном чешском общественном транспорте.
- Подвести итоги года в личном дневнике и составить список планов на 2024 год. Это также хороший повод составить свой финансовый план на грядущий год.
- Зажечь все четыре свечи на адвентном венке. Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности!
- Завести свой виш-лист подарков на праздники и перестать отвечать на вопросы друзей, что подарить, фразой «Не знаю». Лайфхак — пополнять этот вишлист задолго до начала праздников, чтобы друзья могли купить вам подарки на «Черную пятницу» или когда в магазинах распродажи.
- Купить себе сваржак с трдельником возле катка или на лыжном курорте. Это придает особенной новогодней атмосферы!
- Посмотреть традиционный чешский рождественский фильм. Например, «Три орешка для золушки».
- Поставить елку (лучше всего искусственную или взять живую напрокат). Если не хотите тратиться на целое дерево, то купить ветки или омелу — тоже хороший вариант, особенно удобно их расставить по разным комнатам в доме или квартире, чтобы праздничное настроение царило везде!
- Провести предновогоднее расхламление и генеральную уборку. Только ни в коем случае не выбрасывайте откровенно новые и хорошие вещи просто потому, что они вам не нужны: если выставить их на специализированных сайтах, в группах Фейсбук или других соцсетях, то у вас появится шанс не только расхламиться, но и немного заработать.
- Покататься на коньках, на лыжах или сноуборде. Можно также поучаствовать в бесплатной «Неделе спорта» в Праге.
- Выбраться погулять всей семьей в зимний лес: покидать снежки и слепить снеговика. Можно покататься на санках в снежную погоду, даже если вам уже давно за 18!
- Подарить кому-то омелу на счастье. Повесить омелу дома и поцеловать партнера под ней! Внимание тем, у кого есть питомец, растение может быть для него ядовитым.
- Пожертвовать на благотворительность, чтобы принести кому-то радость в это Рождество.
- Приготовить карпа и положить в кошелек вымытую чешую, чтобы водились деньги.
- Погадать на яблоках или грецких орехах. Можно вспомнить свои рождественские традиции, если скучаете по дому — например, сходить к друзья колядовать.
- Сыграть с друзьями или семьей в шарады, чешские слова или настольную игру, собравшись дома и заварив какао с маршмеллоу.
- Встретить Новый год на главной площади вашего города. На этот год придется обойтись без салютов.
- Сыграть с коллегами или друзьями в Тайного Санту (можно и c онлайн-подарками).
- Сходить на фермерский рынок и накупить гору мандаринов. Не забыть про чешскую медовуху!
- Подобрать новогодний плейлист: песни из любимых кинофильмов, традиционные чешские песни и своей страны, изучить новинки на Spotify или YouTube-музыка, чтобы плейлист не был однообразным.
- Сделать что-то своими руками: связать варежки, смастерить игрушку на елку, испечь для близких пирог или торт.
- Научиться делать новый коктейль. Можно купить ингредиенты и предложить друзьям за вечер изобрести свой авторский коктейль.
- Выучить песню на чешском языке про Рождество.
- Попасть на новогоднее представление или ледовое шоу.
Пишите в комментариях, сколько пунктов из 27 вы уже исполнили. Что бы вы добавили от себя?
Комментарии:
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM