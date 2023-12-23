Чек-лист на зимние праздники: 27 идей, чтобы проникнуться чудом праздников в Чехии

Анастасия Князева 24 декабря 2023 16:30 4488

Елку нарядили и уже составили новогоднее меню — а что делать в остальные дни декабря? Специально для своих дорогих читателей редакция 420on представляет 27 идей, которые помогут разбудить праздничное настроение, даже если вы чувствуете себя не Сантой, а Гринчем.