ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ

Чек-лист на зимние праздники: 27 идей, чтобы проникнуться чудом праздников в Чехии

Анастасия Князева
24 декабря 2023
16:30
4488
Елку нарядили и уже составили новогоднее меню — а что делать в остальные дни декабря? Специально для своих дорогих читателей редакция 420on представляет 27 идей, которые помогут разбудить праздничное настроение, даже если вы чувствуете себя не Сантой, а Гринчем.

  1. Побывать на одной из рождественских ярмарок и купить новую игрушку на елку. Эта игрушка будет символизировать прошедший год, поэтому хорошенько подумайте над выбором.
  2. Распечатать все фото за год и вклеить их в альбом под названием «2023 год — лучшие моменты». Мы сейчас делаем множество фото на телефон и забываем их упорядочить. Конец года — отличный повод!
  3. Испечь традиционное рождественское печенье (curkoví) и угостить соседей/коллег на работе/друзей. Различные формы для печенья продаются на ярмарках в Чехии: от снежинок до зайчиков.
  4. Купить себе адвент-календарь, если вы все еще этого не сделали. Можно схитрить и открыть сразу 20 окошек, чтобы побаловать себя кучей маленьких подарков. Можно также купить или смастерить такой «календарь» для питомца.
  5. Прокатиться на празднично украшенном чешском общественном транспорте.
  6. Подвести итоги года в личном дневнике и составить список планов на 2024 год. Это также хороший повод составить свой финансовый план на грядущий год.
  7. Зажечь все четыре свечи на адвентном венке. Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности!
  8. Завести свой виш-лист подарков на праздники и перестать отвечать на вопросы друзей, что подарить, фразой «Не знаю». Лайфхак — пополнять этот вишлист задолго до начала праздников, чтобы друзья могли купить вам подарки на «Черную пятницу» или когда в магазинах распродажи.
  9. Купить себе сваржак с трдельником возле катка или на лыжном курорте. Это придает особенной новогодней атмосферы!
  10. Посмотреть традиционный чешский рождественский фильм. Например, «Три орешка для золушки».
  11. Поставить елку (лучше всего искусственную или взять живую напрокат). Если не хотите тратиться на целое дерево, то купить ветки или омелу — тоже хороший вариант, особенно удобно их расставить по разным комнатам в доме или квартире, чтобы праздничное настроение царило везде!
  12. Провести предновогоднее расхламление и генеральную уборку. Только ни в коем случае не выбрасывайте откровенно новые и хорошие вещи просто потому, что они вам не нужны: если выставить их на специализированных сайтах, в группах Фейсбук или других соцсетях, то у вас появится шанс не только расхламиться, но и немного заработать.
  13. Покататься на коньках, на лыжах или сноуборде. Можно также поучаствовать в бесплатной «Неделе спорта» в Праге.
  14. Выбраться погулять всей семьей в зимний лес: покидать снежки и слепить снеговика. Можно покататься на санках в снежную погоду, даже если вам уже давно за 18!
  15. Подарить кому-то омелу на счастье. Повесить омелу дома и поцеловать партнера под ней! Внимание тем, у кого есть питомец, растение может быть для него ядовитым.
  16. Пожертвовать на благотворительность, чтобы принести кому-то радость в это Рождество.
  17. Приготовить карпа и положить в кошелек вымытую чешую, чтобы водились деньги.
  18. Погадать на яблоках или грецких орехах. Можно вспомнить свои рождественские традиции, если скучаете по дому — например, сходить к друзья колядовать.
  19. Сыграть с друзьями или семьей в шарады, чешские слова или настольную игру, собравшись дома и заварив какао с маршмеллоу.
  20. Встретить Новый год на главной площади вашего города. На этот год придется обойтись без салютов.
  21. Сыграть с коллегами или друзьями в Тайного Санту (можно и c онлайн-подарками).
  22. Сходить на фермерский рынок и накупить гору мандаринов. Не забыть про чешскую медовуху!
  23. Подобрать новогодний плейлист: песни из любимых кинофильмов, традиционные чешские песни и своей страны, изучить новинки на Spotify или YouTube-музыка, чтобы плейлист не был однообразным.
  24. Сделать что-то своими руками: связать варежки, смастерить игрушку на елку, испечь для близких пирог или торт.
  25. Научиться делать новый коктейль. Можно купить ингредиенты и предложить друзьям за вечер изобрести свой авторский коктейль. 
  26. Выучить песню на чешском языке про Рождество.
  27. Попасть на новогоднее представление или ледовое шоу.

Пишите в комментариях, сколько пунктов из 27 вы уже исполнили. Что бы вы добавили от себя?
Рождество Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
24 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
1522
ТЕХНОЛОГИИ
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ? ВИДЫ УГРОЗ
23 ДЕКАБРЯ 2023
22:30
2299
ТЕХНОЛОГИИ
КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ «ПОРТАЛ ГРАЖДАНИНА» В ЧЕХИИ? ПОЯВИЛАСЬ МАССА ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ
23 ДЕКАБРЯ 2023
21:00
1381
ТЕХНОЛОГИИ
БЫСТРЕЕ И СОВРЕМЕННЕЕ. REGIOJET ПОЛУЧИЛ ПРОЕКТЫ НОВЫХ ПОЕЗДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ПРАГОЙ И БРНО
23 ДЕКАБРЯ 2023
15:00
1122
ЗДОРОВЬЕ
КОВИД СНОВА СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЕЕ. ПОМОЖЕТ ЛИ НОВАЯ ВАКЦИНА В ВИДЕ СПРЕЯ?
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:30
В Чехии открыли самую длинную лыжную трассу
21:00
Может ли чешский работодатель отменить ваш отпуск: Что за это нужно требовать и когда
19:30
12 забавных чешских идиом, которые пригодятся в повседневной жизни
18:00
Где используются ваши данные в интернете? Виды угроз
17:30
Десятки тысяч домохозяйств в Чехии из-за непогоды остались без электричества в канун Рождества
16:50
Уровень воды в реках Чехии продолжает повышаться
15:00
Как женщине, которая планирует беременность, сэкономить на страховке
13:30
Где купить дизайнерское богемское стекло в Праге
12:00
Печеные каштаны, глинтвейн и медовый напиток – незаменимые составляющие рождественских праздников в Праге
10:30
Какое место занимает Чехия среди самых счастливых стран Европейского союза?