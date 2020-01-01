Туристическое агентство MegaTour

Гиды туритического агентства MegaTour отличаются креативным и творческим мышлением, хотят внести в современный мир хотя бы немного гармонии, красоты и оптимизма, и помогает им в этом театр, танец, музыка, книга, сценические образы. Мы думаем, что наши гиды помогут вам, наш уважаемый турист, отдохнуть и полюбить
туризм навсегда.
О нас на телевидение.
Недавно наш гид-скелет принимал участие в съемках популярной туристической
программы "Орел и Решка".
«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры», – так говорил Уильям Шекспир.
Талант гида заключается не только в том, чтобы доносить до слушателей информацию, он также должен передавать эмоции и чувства жителей города. Поэтому возникла идея создания костюмированных экскурсий в Чехии.Наши гиды, выступая в различных, уже полюбившихся туристам образах, не только раскрывают завесу над историей города –
они открывают и его душу. Ведь творческий гид, находясь в образе, словно несет в себе отпечаток судеб других людей, когда-то проживавших в этом городе. Когда рассказ театрализованного экскурсовода пробуждает воображение слушателей, каменные здания как будто оживают на мгновение. Слушатель словно вовлекается в этот увлекательный и познавательный поток информации и эмоций, и будто летает средневековыми улицами города, заглядывает под фасады зданий, ощущая радость и боль, победу и поражение. Потому что историю города можно увидеть не только по
фасадам зданий, ее можно узнать по поведению жителей города. Люди – как зеркальное отражение, они являются носителями истории: кто-то серый и угрюмый как песчаниковая скульптура, а кто-то жизнерадостный и разнообразный как ренессансное граффито.
Адрес туристического агентства MegaTour:
Václavské namésti 1, вход B, офис 100, Praha, 11000, Чехия.