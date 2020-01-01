Туристическое агентство MegaTour

Наша фирма предоставляет и развивает услуги костюмированных и театрализованных экскурсий в Праге и Чехии, организовывает индивидуальные и групповые экскурсии по Чехии, Австрии, Германии.

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Гиды туритического агентства MegaTour отличаются креативным и творческим мышлением, хотят внести в современный мир хотя бы немного гармонии, красоты и оптимизма, и помогает им в этом театр, танец, музыка, книга, сценические образы. Мы думаем, что наши гиды помогут вам, наш уважаемый турист, отдохнуть и полюбить

туризм навсегда.

О нас на телевидение.

Недавно наш гид-скелет принимал участие в съемках популярной туристической

программы "Орел и Решка".

«Вся наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры», – так говорил Уильям Шекспир.

Талант гида заключается не только в том, чтобы доносить до слушателей информацию, он также должен передавать эмоции и чувства жителей города. Поэтому возникла идея создания костюмированных экскурсий в Чехии.Наши гиды, выступая в различных, уже полюбившихся туристам образах, не только раскрывают завесу над историей города –

они открывают и его душу. Ведь творческий гид, находясь в образе, словно несет в себе отпечаток судеб других людей, когда-то проживавших в этом городе. Когда рассказ театрализованного экскурсовода пробуждает воображение слушателей, каменные здания как будто оживают на мгновение. Слушатель словно вовлекается в этот увлекательный и познавательный поток информации и эмоций, и будто летает средневековыми улицами города, заглядывает под фасады зданий, ощущая радость и боль, победу и поражение. Потому что историю города можно увидеть не только по

фасадам зданий, ее можно узнать по поведению жителей города. Люди – как зеркальное отражение, они являются носителями истории: кто-то серый и угрюмый как песчаниковая скульптура, а кто-то жизнерадостный и разнообразный как ренессансное граффито.



Адрес туристического агентства MegaTour:

Václavské namésti 1, вход B, офис 100, Praha, 11000, Чехия.