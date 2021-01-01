Klass-info s.r.o.

Услуги: - Компьютерная скорая помощь. - Тестирование и ремонт компьютеров, ноутбуков. - Сборка компьютеров и серверов. - Чистка компьютерной техники. - Установка, настройка программ и операционных систем. - Оптимизация работы компьютеров, удаление вирусов и нежелательных программ. - Восстановление удаленных данных, архивирование информации. - Организация компьютерных сетей, настройка сетевого оборудования. - Управление и настройка серверов различного назначения, физических и виртуальных. - Организация систем видеонаблюдения, подключение и настройку видеокамер. - Оптимизация работы мобильных устройств, прошивку, установка программ. - Вывоз и ликвидация старого и неисправного компьютерного оборудования. - ИТ Аутсорсинг- комплексные услуги по обслуживанию компьютерной инфраструктуры предприятия.