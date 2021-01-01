Klass-info s.r.o.

Услуги:
- Компьютерная скорая помощь.
- Тестирование и ремонт компьютеров, ноутбуков.
- Сборка компьютеров и серверов.
- Чистка компьютерной техники.
- Установка, настройка программ и операционных систем.
- Оптимизация работы компьютеров, удаление вирусов и нежелательных программ.
- Восстановление удаленных данных, архивирование информации.
- Организация компьютерных сетей, настройка сетевого оборудования.
- Управление и настройка серверов различного назначения, физических и виртуальных.
- Организация систем видеонаблюдения, подключение и настройку видеокамер.
- Оптимизация работы мобильных устройств, прошивку, установка программ.
- Вывоз и ликвидация старого и неисправного компьютерного оборудования.
- ИТ Аутсорсинг- комплексные услуги по обслуживанию компьютерной инфраструктуры предприятия.