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Разнорабочие на ферму
Размещено Вчера 16:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Скотник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Ищу выносливых мужчин, скотников, на ферму в 40 км от Праги
Контакты:
Garik
marik.garyk@gmail.com
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