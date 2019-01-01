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Разнорабочие на ферму

Размещено Вчера 16:01
Тип занятости
Полный день
Профессия
Скотник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Ищу выносливых мужчин, скотников, на ферму в 40 км от Праги

Контакты:

Garik

marik.garyk@gmail.com



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