Менеджер по работе с клиентами

Тип занятости Удалённая работа Профессия Менеджер по работе с клиентами Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 1 CZK Компания REFA Group s.r.o.

Описание В нашу динамичную развивающуюся команду ищем нового сотрудника c официальным пребыванием в ЧР.

Обязанности:

Передача ключей от апартаментов гостям

Общение с гостями во время их заселения

Принимать оплаты от гостей

Требования Требования к кандидатам:

Активность

Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00

Возможность работать в выходные дни

Умение находить общий язык с незнакомыми людьми

Языки: чешский и английский на разговорном уровне