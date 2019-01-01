Менеджер по работе с клиентами

В нашу динамичную развивающуюся команду ищем нового сотрудника c официальным пребыванием в ЧР.
Обязанности:
Передача ключей от апартаментов гостям
Общение с гостями во время их заселения
Принимать оплаты от гостей
Требования к кандидатам:
Активность
Возможность работать удаленно от 14:00 до 20:00
Возможность работать в выходные дни
Умение находить общий язык с незнакомыми людьми
Языки: чешский и английский на разговорном уровне
Мы предлагаем:
Работу в дружном коллективе
Возможность совмещать работу с обучением (подходит для студентов)
Официальное трудоустройство
Регулярные тимбилдинги
з/п + бонусы
Наталья
info@refa-group.eu
+420 777 001 056