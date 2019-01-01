Косметолог
Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию косметолога
Обязанности:
• полная консультация клиента по процедурам, подбор индивидуальной программы для каждого клиента, исходя из его предпочтений, подбор косметических средств в домашний уход
• уходовые процедуры по лицу с применением косметических средств (маски, чистки, пилинги)
• косметический массаж лица , шеи и кожи декольте
• соблюдать все правила гигиены и требования технической безопасности, содержание в порядке рабочего место
• оформление необходимой документации.
Требования:
• наличие специального образования обязательно;
• содержание в порядке рабочего место, соблюдение правил дезинфекции
• наличие медицинской справки или возможность ее оформления
• общительность, умение расположить к себе клиента
• порядочный внешний вид
• Ответственность
• Пунктуальность
• Вежливость
• Желание работать и постоянно развиваться
• Знание чешского языка (B2)
Условия работы:
• Гибкий график.
• Комфортное рабочее место.
• удобное расположение
• работа с качественными профессиональными материалами;
• ЗП - % + доплаты (более подробно на собеседовании)
Если Вас заинтересовала вакансия, то высылайте своё резюме и портфолио работ на hr@ar-aesthetics.cz
Евгений
hr@ar-aesthetics.cz