Описание

Косметолог

Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию косметолога

Обязанности:

• полная консультация клиента по процедурам, подбор индивидуальной программы для каждого клиента, исходя из его предпочтений, подбор косметических средств в домашний уход

• уходовые процедуры по лицу с применением косметических средств (маски, чистки, пилинги)

• косметический массаж лица , шеи и кожи декольте

• соблюдать все правила гигиены и требования технической безопасности, содержание в порядке рабочего место

• оформление необходимой документации.

Требования:

• наличие специального образования обязательно;

• содержание в порядке рабочего место, соблюдение правил дезинфекции

• наличие медицинской справки или возможность ее оформления

• общительность, умение расположить к себе клиента

• порядочный внешний вид

• Ответственность

• Пунктуальность

• Вежливость

• Желание работать и постоянно развиваться

• Знание чешского языка (B2)

Условия работы:

• Гибкий график.

• Комфортное рабочее место.

• удобное расположение

• работа с качественными профессиональными материалами;

• ЗП - % + доплаты (более подробно на собеседовании)

Если Вас заинтересовала вакансия, то высылайте своё резюме и портфолио работ на hr@ar-aesthetics.cz