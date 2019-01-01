Описание

Офис-менеджер

В международную компанию с многолетним опытом в сфере образования за рубежом требуется офис-менеджер на ресепшн, девушка до 30 лет.

Место работы:Praha – Nové Město.

График работы:с 09:00 до 17:30.

Языки:грамотный устный и письменный русский и чешский, английский.

Обязанности:

Выполнение служебных поручений.

Организация приема посетителей, планирование встреч.

Административно-хозяйственное обеспечение.

Прием, отправка корреспонденции.

Ведение документооборота.

Деловая переписка.

Требования:

Владение русским, английским и чешским языками.

Умение писать грамотно тексты на разные темы.

Приятная, опрятная внешность.

Пунктуальность, ответственность, исполнительность.

Коммуникабельность, вежливость, приветливость.

Уверенный пользователь ПК.

Высшее образование, можно бакалавр.

Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Резюме (с фото) отправлять на эл. почту: cv@msmacademy.eu