Преподаватели иностранных языков — английского, чешского.
Пожелания к кандидатам: знание языка на профессиональном уровне
желание учить и научить русскоязычного студента (работа на результат)
умение методически правильно преподнести учебный материал
умение мотивировать студентов к изучению иностранного языка
опыт работы с группами
Личные данные: приятная внешность, порядочность, ответственность, целеустремлённость.
Предлагаем работу в языковой школе с дружным профессиональным коллективом и достойным финансовым вознаграждением в нашем офисе в центре Праги. Если Ваши профессиональные навыки схожи с нашими требованиями, отправляйте Ваше резюме на coursesinprague@icj.cz.
Тел. 774 488 285
Ульяна Евгеньевна
coursesinprague@icj.cz
774 488 285