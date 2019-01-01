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Преподаватели иностранных языков

Размещено Вчера 23:30
Тип занятости
Полный день
Профессия
Преподаватель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
ICJ CZ s.r.o
Описание

Преподаватели иностранных языков — английского, чешского.
Пожелания к кандидатам: знание языка на профессиональном уровне
желание учить и научить русскоязычного студента (работа на результат)
умение методически правильно преподнести учебный материал
умение мотивировать студентов к изучению иностранного языка
опыт работы с группами
Личные данные: приятная внешность, порядочность, ответственность, целеустремлённость.
Предлагаем работу в языковой школе с дружным профессиональным коллективом и достойным финансовым вознаграждением в нашем офисе в центре Праги. Если Ваши профессиональные навыки схожи с нашими требованиями, отправляйте Ваше резюме на coursesinprague@icj.cz.
Тел. 774 488 285

Контакты:

Ульяна Евгеньевна

coursesinprague@icj.cz

774 488 285



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