Описание

Преподаватели иностранных языков — английского, чешского.

Пожелания к кандидатам: знание языка на профессиональном уровне

желание учить и научить русскоязычного студента (работа на результат)

умение методически правильно преподнести учебный материал

умение мотивировать студентов к изучению иностранного языка

опыт работы с группами

Личные данные: приятная внешность, порядочность, ответственность, целеустремлённость.

Предлагаем работу в языковой школе с дружным профессиональным коллективом и достойным финансовым вознаграждением в нашем офисе в центре Праги. Если Ваши профессиональные навыки схожи с нашими требованиями, отправляйте Ваше резюме на coursesinprague@icj.cz.

Тел. 774 488 285