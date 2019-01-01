Торговый представитель

Если Вы занимаете активную жизненную позицию, внимательны, любите работать с людьми и заинтересованы в профессиональном развитии и росте, то мы рады будем приветствовать Вас в нашей команде!
Бренд премиум класса набирает команду специалистов в отдел международных продаж.
*В ваши задачи будет входить:*
развитие продаж,
переговоры с потенциальными клиентами,
увеличение клиентской базы,
подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов.
- Степень бакалавра в области бизнеса, маркетинга, экономики или в смежных областях,
- Опыт работы в продажах или работе с клиентами,
- Знание разговорного чешского языка и английский на продвинутом уровне,
- Умение легко, интересно общаться и находить общий язык с людьми,
- Главное - прямое участие в формировании и развитии профессионального, яркого бренда!
- конкурентоспособную зарплату + систему бонусов,
- 25 дней отпуска,
- возможности для командировок,
- медицинскую страховку.
Дускалиева Динара
dinara.duskaliyeva@tommylise.com