Торговый представитель

Описание

Если Вы занимаете активную жизненную позицию, внимательны, любите работать с людьми и заинтересованы в профессиональном развитии и росте, то мы рады будем приветствовать Вас в нашей команде!

Бренд премиум класса набирает команду специалистов в отдел международных продаж.

*В ваши задачи будет входить:*

развитие продаж,

переговоры с потенциальными клиентами,

увеличение клиентской базы,

подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов.