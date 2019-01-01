Менеджер отдела привлечения и сопровождения корпоративных клиентов

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•Поиск и привлечение новых партнеров компании;

• Ведение преддоговорной работы;

•Сопровождение существующих партнеров компании;

•Заключение договоров с новыми партнерами

( перевозчиками и агентами);

• Работа с соц. сетями и поисковыми системами;

• Мониторинг и анализ рынка, конкурентов; Требования Требования:

• Успешный опыт работы в сфере продаж ;

• Отличные коммуникативные навыки, умение решать нестандартные задачи;

• Способность самостоятельно принимать решения, инициативность.

Знания и навыки:

Основы делового этикета, навыки ведения деловых (в т.ч. телефонных) переговоров;

Уверенный пользователь ПК и оргтехники;

Русский язык, Чешский язык, Английский язык, преимущество – украинский язык, приветствуется знание других иностранных языков. Дополнительная информация Официальное трудоустройство, MultiSport карта.

График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00. Выходные: суббота, воскресенье;