Менеджер отдела привлечения и сопровождения корпоративных клиентов

Должностные обязанности:
•Поиск и привлечение новых партнеров компании;
• Ведение преддоговорной работы;
•Сопровождение существующих партнеров компании;
•Заключение договоров с новыми партнерами
( перевозчиками и агентами);
• Работа с соц. сетями и поисковыми системами;
• Мониторинг и анализ рынка, конкурентов;
Требования:
• Успешный опыт работы в сфере продаж ;
• Отличные коммуникативные навыки, умение решать нестандартные задачи;
• Способность самостоятельно принимать решения, инициативность.
Знания и навыки:
Основы делового этикета, навыки ведения деловых (в т.ч. телефонных) переговоров;
Уверенный пользователь ПК и оргтехники;
Русский язык, Чешский язык, Английский язык, преимущество – украинский язык, приветствуется знание других иностранных языков.
Официальное трудоустройство, MultiSport карта.
График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00. Выходные: суббота, воскресенье;
Lilia Paulyshyn
job@infobus.eu