Вакансия доступна для кандидатов, которые находятся в Чехии, имеют трудовую карту или паспорт ЕС
Компания «Pars nova»– является частью транспортной группы Škoda, предоставляет услуги в сфере производства, модернизации и ремонта рельсовых транспортных средств.
Описание работы: Выполнение монтажа, измерение, регулировку и ремонт электрических частей рельсовых транспортных средств в соответствии с действующими правилами.
Опыт работы: обязательно
Образование: Профессионально-техническое или высшее
Знание чешского: минимальный
Максимальный возраст: 50 лет
Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.
Дневные смены
Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц
Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц
Возможность переехать с семьей
Почасовая минимальная нетто оплата зависит от опыта работы
Надбавки / бонусы
Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ - 25%
Надбавка за дневную смену - 10 крон в час
За переработку в официальный выходной день -100%
В воскресенье +25%/
Пособие на питание 26 крон
Карта FlexiPass + 900 крон в месяц Оплачиваемый отпуск 100% (5 недель)
Все вакансии и услуги компании бесплатны
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420775237678