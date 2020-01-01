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Электромеханик
Pars nova
Šumperk

Электрик

Размещено 26 мая 12:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик
Регион
Olomoucký kraj
Город
Šumperk
Заработная плата
36 000 CZK
Компания
Pars nova
Описание

Вакансия доступна для кандидатов, которые находятся в Чехии, имеют трудовую карту или паспорт ЕС

Компания «Pars nova»– является частью транспортной группы Škoda, предоставляет услуги в сфере производства, модернизации и ремонта рельсовых транспортных средств.

Описание работы: Выполнение монтажа, измерение, регулировку и ремонт электрических частей рельсовых транспортных средств в соответствии с действующими правилами.

Требования

Опыт работы: обязательно

Образование: Профессионально-техническое или высшее

Знание чешского: минимальный

Максимальный возраст: 50 лет

Условия

Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.

Дневные смены

Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц

Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц

Возможность переехать с семьей

Почасовая минимальная нетто оплата зависит от опыта работы

Надбавки / бонусы

Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ - 25%

Надбавка за дневную смену - 10 крон в час

За переработку в официальный выходной день -100%

В воскресенье +25%/

Пособие на питание 26 крон

Карта FlexiPass + 900 крон в месяц Оплачиваемый отпуск 100% (5 недель)

Все вакансии и услуги компании бесплатны

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420775237678



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