Описание работы: Выполнение монтажа, измерение, регулировку и ремонт электрических частей рельсовых транспортных средств в соответствии с действующими правилами.

Компания «Pars nova»– является частью транспортной группы Škoda, предоставляет услуги в сфере производства, модернизации и ремонта рельсовых транспортных средств.

Вакансия доступна для кандидатов, которые находятся в Чехии, имеют трудовую карту или паспорт ЕС

Условия

Жилье предоставляется бесплатно 6 месяцев, после 6 месяцев Вы получаете пособие в размере 3500 крон / месяц на проживание.

Дневные смены

Ежемесячный рабочий фонд: 160 часов в месяц

Переработки: максимум 416 часов в год; около 35 часов в месяц

Возможность переехать с семьей

Почасовая минимальная нетто оплата зависит от опыта работы

Надбавки / бонусы

Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ - 25%

Надбавка за дневную смену - 10 крон в час

За переработку в официальный выходной день -100%

В воскресенье +25%/

Пособие на питание 26 крон

Карта FlexiPass + 900 крон в месяц Оплачиваемый отпуск 100% (5 недель)

Все вакансии и услуги компании бесплатны