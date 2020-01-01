Работник склада. Mountfield

Условия

работа для мужчин;

долгосрочная работа в Праге - Восток;

стабильная работа на складе Mountfield;

место работы: город Странчице, недалеко от Праги (Прага - Восток)

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

работа в Праге с проживанием;

приступить к работе на позицию работника склада можно сразу после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата работника склада 110 крон / час;

средняя з / п 25 000 крон в месяц;

предоставляем жилье (цена около 4000 крон / месяц);

предоставляем рабочая обувь;

выплата авансов по договоренности.

питание:

за свой счет.

График работы:

НН. - Пт. По 12:00 / день,

есть возможность работать в выходные дни.