Работник склада. Mountfield

Работа для мужчин. Почасовая плата 110 крон / час, средняя з / п 25 000 крон в месяц. Предоставляем жилье и рабочая обувь. Выплата авансов
Функциональные обязанности:
работа со сканером и погрузочно - разгрузочной техникой (автопогрузчики NZV, VZV)
сбор, погрузка и разгрузка товаров;
составление товара на поддоны (паллеты) вручную;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
опыт работы на складе с вилочными погрузчиками различных типов (NZV, VZV) - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам (работа с тяжелыми грузами)
хорошее зрение - работа с ручным сканером;
базовое знание чешского языка;
справка о несудимости;
желание работать на долгосрочной основе.
работа для мужчин;
долгосрочная работа в Праге - Восток;
стабильная работа на складе Mountfield;
место работы: город Странчице, недалеко от Праги (Прага - Восток)
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
работа в Праге с проживанием;
приступить к работе на позицию работника склада можно сразу после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата работника склада 110 крон / час;
средняя з / п 25 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (цена около 4000 крон / месяц);
предоставляем рабочая обувь;
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет.
График работы:
НН. - Пт. По 12:00 / день,
есть возможность работать в выходные дни.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685