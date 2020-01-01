Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.74
USD
23.77
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03n 15 °C
Logo_of___ircgroup_5-01
IRC Group (International Recruiting Center)
Подобные вакансии
Работник склада
Rezident grup AT s.r.o.
Praha 9
Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120 крон на час
Karnivores s r o
Praha 9
Требуются сотрудники (м/ж) на теплый склад
Dosma spol. s.r.o.
Praha 4
Работники на склад.Берем по ПОЛЬСКИМ визам
Brilant
Praha 4
Набираем Работников на продуктовый склад (НЕ рохлик)
Brilant
Praha 5

Работник склада. Mountfield

Размещено 22 июня 15:54
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Работа для мужчин. Почасовая плата 110 крон / час, средняя з / п 25 000 крон в месяц. Предоставляем жилье и рабочая обувь. Выплата авансов

Функциональные обязанности:
работа со сканером и погрузочно - разгрузочной техникой (автопогрузчики NZV, VZV)
сбор, погрузка и разгрузка товаров;
составление товара на поддоны (паллеты) вручную;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.

Требования

опыт работы на складе с вилочными погрузчиками различных типов (NZV, VZV) - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам (работа с тяжелыми грузами)
хорошее зрение - работа с ручным сканером;
базовое знание чешского языка;
справка о несудимости;
желание работать на долгосрочной основе.

Условия

работа для мужчин;
долгосрочная работа в Праге - Восток;
стабильная работа на складе Mountfield;
место работы: город Странчице, недалеко от Праги (Прага - Восток)
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
работа в Праге с проживанием;
приступить к работе на позицию работника склада можно сразу после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата работника склада 110 крон / час;
средняя з / п 25 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (цена около 4000 крон / месяц);
предоставляем рабочая обувь;
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет.
График работы:
НН. - Пт. По 12:00 / день,
есть возможность работать в выходные дни.

Дополнительная информация

Бесплатная вакансия!

Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



Мобильная версия