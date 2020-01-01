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Художественная школа KARTON в Праге ищет художника в команду.

Размещено 20 июля 13:03
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Художник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Karton
Описание

- Проведение групповых и индивидуальных занятий со взрослыми и детьми
- Обучение рисованию в формате мастер-классов взрослых и детей "с нуля"

Требования

Педагогическое образование по направлению или опыт преподавания от 1- 3-х лет (желательно)
• Владение методиками обучения рисованию (академический рисунок, живопись, портрет)
• Высшее или средне-специальное художественное образование
• Творческий подход при проведении занятий
• Владение техниками - акрил, золочение, текстурная паста
• Рассматриваем кандидатов и без опыта работы (главное чтобы Вам нравилось учить взрослых и детей рисованию)
• Готовность не только объяснять простым и понятным языком, но и иметь терпение объяснять несколько раз подряд одно и тоже пока взрослый человек или ребенок не поймет
• Готовность работать на результат
• Желательно и необходимо уметь удерживать внимание группы людей на групповом МК, заинтересовать и уделять внимание всем - вести группу.
• Иметь портфолио своих работ, а также работ своих учеников(если есть)
• Готовность к проведению арт-вечеринок
• Хорошее настроение и позитивное мышление
• Знание английского и чешского языка приветствуется

Контакты:

Мария

kartonschool@gmail.com

+79221192009 (Вотсапп)



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