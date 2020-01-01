Художественная школа KARTON в Праге ищет художника в команду.

Требования

Педагогическое образование по направлению или опыт преподавания от 1- 3-х лет (желательно)

• Владение методиками обучения рисованию (академический рисунок, живопись, портрет)

• Высшее или средне-специальное художественное образование

• Творческий подход при проведении занятий

• Владение техниками - акрил, золочение, текстурная паста

• Рассматриваем кандидатов и без опыта работы (главное чтобы Вам нравилось учить взрослых и детей рисованию)

• Готовность не только объяснять простым и понятным языком, но и иметь терпение объяснять несколько раз подряд одно и тоже пока взрослый человек или ребенок не поймет

• Готовность работать на результат

• Желательно и необходимо уметь удерживать внимание группы людей на групповом МК, заинтересовать и уделять внимание всем - вести группу.

• Иметь портфолио своих работ, а также работ своих учеников(если есть)

• Готовность к проведению арт-вечеринок

• Хорошее настроение и позитивное мышление

• Знание английского и чешского языка приветствуется