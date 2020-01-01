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Работник на стройку
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Praha 1
САНТЕХНИКИ
Chevas Stav s.r.o.
Praha 1

Сантехник

Размещено Сегодня 11:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

В международную строительную компанию требуются САНТЕХНИКИ
Обязанности:
• работа в новостройках,
• прокладка труб,
• сантехника (белая, «не пыльная» работа)

Требования

• опыт на данной позиции ОБЯЗАТЕЛЕН
• высокая квалификация
• наличие документов, разрешающих официальное трудоустройство на территории ЧР
• готовность к командировкам
• права категории B приветствуются

Условия

• официальное трудоустройство, полный социальный пакет
• предоставление жилья
• график работы: 5 - 6 дней в неделю по 8 - 10 часов
• приступить к работе можно сразу

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420728528078



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