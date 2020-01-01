В международную строительную компанию требуются САНТЕХНИКИ
Обязанности:
• работа в новостройках,
• прокладка труб,
• сантехника (белая, «не пыльная» работа)
• опыт на данной позиции ОБЯЗАТЕЛЕН
• высокая квалификация
• наличие документов, разрешающих официальное трудоустройство на территории ЧР
• готовность к командировкам
• права категории B приветствуются
• официальное трудоустройство, полный социальный пакет
• предоставление жилья
• график работы: 5 - 6 дней в неделю по 8 - 10 часов
• приступить к работе можно сразу
Седова Мария Игоревна
hr@chevas-stav.eu
+420728528078