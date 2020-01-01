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Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 130 крон на час

Размещено 19 ноября 13:53
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
130 CZK
Компания
Karnivores s r o
Описание

Ищем работников на сборку велосипедов, склад в Praha-Čakovice
130 крон в час, после выполнения нормы (примерно месяц) - 140 крон в час и выше, выдача авансов, с живностью +10 Kč/час.
Только дневные смены (8-10 часов).
Документы: трывалый побыт,двухлетние чешские рабочие карты с живностью, длительный или переходный побут в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьей
Жилье и транспорт не предоставляем
Обращаться по телефону +420731470496
Или в Messenger, Viber, Whatsapp

Контакты:

officekarnivores@email.cz

+420731470496



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