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Требуются мужчины на склад в Праге

Размещено 14 января 08:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
115 CZK
Компания
Jutap
Описание

Требуются мужчины на склад электроники в районе Прага - Зличин, Чехия.
!!! По биометрии и польской визе не принимаем.
Работа постоянная, дневные смены по 12 часов. Помогаем с жильем рядом с местом работы.
Обязанности:
- работник склада (пикеры, упаковщики, стикеровщики, контроль качества). Работник на каре или электро возик.
Продукция:
- телефоны, флэшки, наушники и т. д.
Требуются:
- мужчины
Oплата: - 115 - 120 крон в час.
Требуемые документы:
Чешские документы, чешские визы, паспорт ЕС (ID Card) или воссоединение с семьёй.

Изготовление 3 - х месячных рабочих виз.
Звоните (Viber, WhatsApp) +420727818732
Вакансии бесплатные.

Контакты:

Jutap

jutapoffice@centrum.cz

+420727818732



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