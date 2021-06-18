Администратор

Служба ассситенции страховой компании предлагает временную работу (brigáda) на летний период.
Описание работы:
· Телефонная и письменная коммуникация с клиентами и медицинскими учреждениями (уверенный чешский, русский, английский языки)
· Обработка и ведение документооборота
· Режим работы с понедельника по пятницу (минимально 5 часов в день)
Требования:
Легальное прибывание в ЧР
Готовность к новым знаниям
Акивный русский,английский и чешский языки
Грамотная письменная и устная речь
Пунктуальность
Ответственность
Знание MS Office
Желание помогать и общаться с людьми (иностранцам)
Мы предлагаем:
Современный офис в районе Pankrac
Опыт работы в успешной международной компании
Языковая практика
Дружелюбная команда
Чай, кофе на рабочем месте
Вводное обучение
Оплата 150 KČ в час
Начало работы: 1.7.2021
В случае заинтересованности отправляйте резюме на julie.sevcenko@axa-assistance.cz.
Резюме принимаются до 18.06.2021
Юлия
julie.sevcenko@axa-assistance.cz