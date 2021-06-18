Администратор

Описание

Служба ассситенции страховой компании предлагает временную работу (brigáda) на летний период.

Описание работы:

· Телефонная и письменная коммуникация с клиентами и медицинскими учреждениями (уверенный чешский, русский, английский языки)

· Обработка и ведение документооборота

· Режим работы с понедельника по пятницу (минимально 5 часов в день)



Требования:

Легальное прибывание в ЧР

Готовность к новым знаниям

Акивный русский,английский и чешский языки

Грамотная письменная и устная речь

Пунктуальность

Ответственность

Знание MS Office

Желание помогать и общаться с людьми (иностранцам)



Мы предлагаем:

Современный офис в районе Pankrac

Опыт работы в успешной международной компании

Языковая практика

Дружелюбная команда

Чай, кофе на рабочем месте

Вводное обучение

Оплата 150 KČ в час

Начало работы: 1.7.2021

В случае заинтересованности отправляйте резюме на julie.sevcenko@axa-assistance.cz.

Резюме принимаются до 18.06.2021