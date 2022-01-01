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Gritec konstrukce hal s.r.o.
Praha 1

Сантехник

Размещено Вчера 10:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сантехник, Слесарь, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
CHEVAS Stav s.r.o.
Описание

резка, гибка и сварка труб до необходимых размеров, монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов водопровода, газопровода, канализации - монтаж и подключение к внутренним разводкам (умывальники, ванны, раковины, унитазы и др.), знание системы установление теплых полов.

Требования

• практику в сфере сантехники
• независимость, ответственность
• выгодой Ваше желание работать в Германии

Условия

• работу в стабильной и сильной международной компании
• оформление сотрудничества на HPP, DPP, DPČ/ OSVČ
• возможность работать в разных странах EU

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации звоните: +420 775509569 (Whats App, Viber, Telegram) с 09:00 до 17:00, или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу [email protected]

Контакты:

Овченкова Екатерина

[email protected]



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