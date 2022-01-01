резка, гибка и сварка труб до необходимых размеров, монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов водопровода, газопровода, канализации - монтаж и подключение к внутренним разводкам (умывальники, ванны, раковины, унитазы и др.), знание системы установление теплых полов.
• практику в сфере сантехники
• независимость, ответственность
• выгодой Ваше желание работать в Германии
• работу в стабильной и сильной международной компании
• оформление сотрудничества на HPP, DPP, DPČ/ OSVČ
• возможность работать в разных странах EU
Для получения дополнительной информации звоните: +420 775509569 (Whats App, Viber, Telegram) с 09:00 до 17:00, или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу [email protected]
Овченкова Екатерина