Сантехник

Тип занятости Полный день Профессия Сантехник, Слесарь, Сварщик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания CHEVAS Stav s.r.o.

Описание резка, гибка и сварка труб до необходимых размеров, монтаж, демонтаж и ремонт трубопроводов водопровода, газопровода, канализации - монтаж и подключение к внутренним разводкам (умывальники, ванны, раковины, унитазы и др.), знание системы установление теплых полов.

Требования • практику в сфере сантехники

• независимость, ответственность

• выгодой Ваше желание работать в Германии

Условия • работу в стабильной и сильной международной компании

• оформление сотрудничества на HPP, DPP, DPČ/ OSVČ

• возможность работать в разных странах EU