21 июня
13:41
678
Административные работник и
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Административный работник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Workintense
Описание
Актуальные вакансии в команду Europa Workintensе Офис в Праге: примем админ. работника со знанием венгерского языка (опыт - не обязательный, примем кандидатов, у которых есть большое желание, учится); - коллега в рекламный отдел (требуем: креативность, ответственность и интерес в этой отрасли, знание украинского и чешского языка). Работа в Украине (HOME OFFICE) - HR менеджер (набор работников на наши проекты в ČR, PL, SK и др. странах) Офис возле г. Братислава, Словакия - приглашаем на работу админ. сотрудника со знанием словацкого языка (в обязанности входить: работа с компаниями, помощь в оформлении раб. виз) Предлагаем сотрудничество на выгодных условиях! Ждем ваши резюме: [email protected] Все детали по номеру +420 702 277 322 - Лидия
Контакты:
Lýdie
+420 702 277 322