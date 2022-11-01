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Разнорабочего
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Партнер рубрики:
11 ноября
11:00
52
Разнорабочего
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Vysočina
Город
Jihlava
Заработная плата
35 000 CZK
Компания
Personal Work
Описание
Требуются разнорабочие (можно и без опыта) на строительные объекты
Требования

График работы: — 6 дней в неделю.
По 10-12 часов
Авансы каждую неделю, зарплата выплачивается раз в две недели..или по договоренности
Жилье: бесплатно на теретории .

Контакты:

Марина Personal Work

[email protected]

+420608860446

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