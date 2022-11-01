Потрібні зварювальники з досвідом роботи та вмінням читати креслення.

Условия

3. Робота в 1 зміну.

4. В компанії працюють вже українці.

5. житло набається та перших 3 місяці оплачується

6.ЗП в місяць: 24750-42000 крон (200-214 крон/год)