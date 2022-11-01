11 января
15:20
271
Зварювальник TIG 141
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UNIWORKS
České Budějovice
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь, Сварщик
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
24 750 CZK
Компания
Hr Summit
Описание
Детальна інформація про працедавця та роботу: 1. компанія займається виробництвом деталей і вузлів з тонких листів, а також розробкою та виробництвом одноцільових машин і обладнання; 2. Ви будете займатись зварюванням тонких листів бляхи, конструкцій та окремих елементів (нержавійка, алюміній, інші метали); За детеальнішою інформацією пишіть на пошту: [email protected] чи телефонуйте за номером: +420296249862
Требования
Потрібні зварювальники з досвідом роботи та вмінням читати креслення.
Условия
3. Робота в 1 зміну.
4. В компанії працюють вже українці.
5. житло набається та перших 3 місяці оплачується
6.ЗП в місяць: 24750-42000 крон (200-214 крон/год)
Контакты:
Marta