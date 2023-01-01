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Опытный сварщик с сертификатом
Вакансии
Партнер рубрики:
15 февраля
08:25
19
Опытный сварщик с сертификатом
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Vsetín
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Moravskoslezský kraj
Город
Ostrava
Заработная плата
не указана
Компания
Almax Work-Holding
Описание
В город Kopřivnice (Moravskoslezký kraj) требуются опытные сварщики с сертификатом В обязанности входит: сборка сварных изделий по чертежной документации, ручная дуговая сварка.
Требования

Опыт работы;
Сертификат сварщика, не обязательно европейского образца

Условия

График работы: 3 смены по 8 часов;
Жильё 5500 Kč, в пешей доступности

Контакты:

Yuliya

[email protected]

+420777921597

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