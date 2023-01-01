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Вакансія для автомеханіків, автослюсарів, жестянщиків на реставрацію історичних ретроавтомобілів неподалік Праги.
Вакансии
Партнер рубрики:
17 февраля
10:49
19
Вакансія для автомеханіків, автослюсарів, жестянщиків на реставрацію історичних ретроавтомобілів неподалік Праги.
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Вакансія: Автомеханік
Hr Summit
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Středočeský kraj
Город
Benešov
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Auto
Описание
Якщо ти не уявляш своє життя без машин, тоді тобі точно сюди!!! Основна діяльність компанії- надання послуг з евакуації та ремонту автомобілів на виїзді, перевезення транспортних засобів. Але також компанія займається реставрацією ветеранів, тобто ретро-автомобілів, ретро-мотоциклів та інших історичних транспортних засобів. Опис роботи, яку виконуватиме працівник: Виробництво та ремонт кузовів для історичних транспортних засобів та сучасних транспортних засобів, ремонт історичних транспортних засобів, технічне обслуговування та ремонт власного автопарку (вантажних та легкових автомобілів), фарбування історичних транспортних засобів, виробництво деталей для історичних транспортних засобів. Оплата 30 000 – 50 000 крон нетто Безкоштовне проживання
Требования

Компанія шукає реставратора історичних транспортних засобів з принаймні однією спеціалізацією за професіями автомеханіка, автослюсаря або маляра, який приєднається до їх команди. Досвід у всіх трьох спеціалізаціях є бажаним, якщо такий відсутній, то достатньо мати бажання і всьому вчитись, тому що компанія залюбки поділиться досвідом у всіх сферах реставрації машин.

Условия

-графік роботи в 1 зміну, є можливість працювати понаднормово
-компанія займається реставрацією ветеранів, тобто ретро-автомобілів, ретро-мотоциклів та інших історичних транспортних засобів, а також автомобілів преміум-класу
- Зарплата 30- 50 000 крон у місяць нетто
- Робота підходить для людей, котрі живуть машинами, котрі здатні власними руками розібрати та зібрати машину, полагодити та зашпаклювати корпус машини, виготовити нову вихлопну трубу. Це не є вузькокваліфікована робота як в сервісному центрі, де кожен відповідає за свою частинку роботу.

Контакты:

Solomiia HR Summit

[email protected]

+380988576448

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