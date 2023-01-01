Тип занятости Полный день Профессия Автомеханик Регион Středočeský kraj Город Benešov Заработная плата 30 000 CZK Компания Auto

Описание Якщо ти не уявляш своє життя без машин, тоді тобі точно сюди!!! Основна діяльність компанії- надання послуг з евакуації та ремонту автомобілів на виїзді, перевезення транспортних засобів. Але також компанія займається реставрацією ветеранів, тобто ретро-автомобілів, ретро-мотоциклів та інших історичних транспортних засобів. Опис роботи, яку виконуватиме працівник: Виробництво та ремонт кузовів для історичних транспортних засобів та сучасних транспортних засобів, ремонт історичних транспортних засобів, технічне обслуговування та ремонт власного автопарку (вантажних та легкових автомобілів), фарбування історичних транспортних засобів, виробництво деталей для історичних транспортних засобів. Оплата 30 000 – 50 000 крон нетто Безкоштовне проживання

Требования Компанія шукає реставратора історичних транспортних засобів з принаймні однією спеціалізацією за професіями автомеханіка, автослюсаря або маляра, який приєднається до їх команди. Досвід у всіх трьох спеціалізаціях є бажаним, якщо такий відсутній, то достатньо мати бажання і всьому вчитись, тому що компанія залюбки поділиться досвідом у всіх сферах реставрації машин.