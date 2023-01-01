Компанія шукає реставратора історичних транспортних засобів з принаймні однією спеціалізацією за професіями автомеханіка, автослюсаря або маляра, який приєднається до їх команди. Досвід у всіх трьох спеціалізаціях є бажаним, якщо такий відсутній, то достатньо мати бажання і всьому вчитись, тому що компанія залюбки поділиться досвідом у всіх сферах реставрації машин.
-графік роботи в 1 зміну, є можливість працювати понаднормово
-компанія займається реставрацією ветеранів, тобто ретро-автомобілів, ретро-мотоциклів та інших історичних транспортних засобів, а також автомобілів преміум-класу
- Зарплата 30- 50 000 крон у місяць нетто
- Робота підходить для людей, котрі живуть машинами, котрі здатні власними руками розібрати та зібрати машину, полагодити та зашпаклювати корпус машини, виготовити нову вихлопну трубу. Це не є вузькокваліфікована робота як в сервісному центрі, де кожен відповідає за свою частинку роботу.
Solomiia HR Summit
+380988576448