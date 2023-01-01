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Вакансія полірувальника металу
Вакансии
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22 февраля
14:53
136
Вакансія полірувальника металу
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Фрезеровщик
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
SV metal
Описание
Компанія працює у виробничому секторі з фокусом на виробництво виробів з тонкого листа та виробництво одноцільових машин. Опис роботи: Робота полягає в зачищенні та поліровці деталей після зварки (нержавійка, алюміній, інші сплави), робота з болгаркою ручною або на стаціонарній полірувальній машині.
Требования

Обов’язково мати досвід роботи полірувальником, досвід роботи по зачистці та поліруванні металевих деталей;
Вміння користуватися болгаркою.

Условия

Робота в одну зміну, оплата 150-210 крон/год нетто, надається проживання на перших 3 місяці безкоштовно

Контакты:

Solomiia HR Summit

solomiia[email protected]

+380988576448

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