Описание

Компанія працює у виробничому секторі з фокусом на виробництво виробів з тонкого листа та виробництво одноцільових машин. Опис роботи: Робота полягає в зачищенні та поліровці деталей після зварки (нержавійка, алюміній, інші сплави), робота з болгаркою ручною або на стаціонарній полірувальній машині.