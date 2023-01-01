Тип занятости Полный день Профессия Сварщик Регион Zlínský kraj Город Vsetín Заработная плата 170 CZK Компания HR Summit

Описание Чеська компанія, яка займається постачанням сталевих транспортних контейнерів, житлових контейнерів, каркасів та інших металоконструкцій шукає у свою команду кваліфікованого зварювальника методом MIG-MAG 135 (CO2).

Требования • бажання працювати;

• досвід роботи зварювальником методом MIG-MAG 135 (CO2) від 1 року, вміння читати креслення;

• наявність посвідчення зварювальника або профільна освіта буде перевагою.