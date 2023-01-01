22 марта
10:39
306
Вакансія Зварювальника СО2
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ALMAXWORK HOLDING
Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Zlínský kraj
Город
Vsetín
Заработная плата
170 CZK
Компания
HR Summit
Описание
Чеська компанія, яка займається постачанням сталевих транспортних контейнерів, житлових контейнерів, каркасів та інших металоконструкцій шукає у свою команду кваліфікованого зварювальника методом MIG-MAG 135 (CO2).
Требования
• бажання працювати;
• досвід роботи зварювальником методом MIG-MAG 135 (CO2) від 1 року, вміння читати креслення;
• наявність посвідчення зварювальника або профільна освіта буде перевагою.
Условия
• графік роботи в 2 зміни по 8 год; можна працювати у вихідні як понаднормово
• оплата: 170-210 крон/год нетто;
• бонусна частина до 5000 крон, річні та піврічні премії;
• житло надає роботодавець, оплата лише за комунальні послуги.
Контакты:
Solomiia HR Summit
+380965539325