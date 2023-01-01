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Врач-стоматолог
Вакансии
Партнер рубрики:
21 апреля
08:23
202
Врач-стоматолог
Тип занятости
Полный день
Профессия
Стоматолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
Biodent
Описание
Предлагаем работу врачам-стоматологам на выгодных условиях . Общий прием в стоматологической клинике на Праге 2, высокая оплата труда, современное оборудование, молодой коллектив. Ищем врача, который хочет развиваться в специальности и который готов стать частью нашей команды.
Требования

Если Вы любите свое дело и стремитесь к постоянному совершенствованию, присылайте резюме на [email protected]

Условия

Знание Aj, Čj, опыт работы не менее 2 года, (Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře dle zák. č.95/2004Sb) . Все условия обговариваются на собеседовании.

Контакты:

Viktor

[email protected]

+420776615277

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