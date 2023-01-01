Тип занятости Полный день Профессия Стоматолог Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания Biodent

Описание Предлагаем работу врачам-стоматологам на выгодных условиях . Общий прием в стоматологической клинике на Праге 2, высокая оплата труда, современное оборудование, молодой коллектив. Ищем врача, который хочет развиваться в специальности и который готов стать частью нашей команды.

Требования Если Вы любите свое дело и стремитесь к постоянному совершенствованию, присылайте резюме на [email protected]