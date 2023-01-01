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Администратор ресепшен
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Партнер рубрики:
21 апреля
17:45
251
Администратор ресепшен
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Plzeň-město
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
1 000 CZK
Компания
Laserclinic
Описание
Требуется администратор ресепшен в салон лазерной эпиляции Laserclinic. Расположение Прага 3, Прага 9. Обязанности: - расчет клиента после процедуры - запись клиента на следующий раз - продажи абонемента - общая консультация клиента по лазерной эпиляции
Требования

Требования:
опыт работы в данной сфере;
приветливость и обаятельность;
свободное владение русским, чешским и английским языком обязательно;
грамотная устная и письменная речь;
приятный голос, хорошая дикция, приемлемый темп речи;
опрятный и аккуратный внешний вид;
навыки этикета общения с людьми;
коммуникабельность (четкость, логичность высказываний, внимательность к собеседнику);
партнерское доброжелательное поведение в возможных конфликтных ситуациях с собеседником, стрессоустойчивость;
эмоциональная компетентность (управление своими эмоциями).
доброжелательность и умение заботиться о клиенте;
сообразительность (скорость мышления);
многозадачность и открытость к новым знаниям;
понимание косметологических трендов;
ответственность, честность, дисциплинированность, порядочность;
желание обучаться, работать и зарабатывать;
проживание недалеко от нашего салона, обязательно.

Условия

График с 9:00-21:00, договорной
Зп 1000/день + бонусы, в день получается около 2000
Стабильная выплата ЗП - за каждую отработанную смену Вам выдается ЗП в конце рабочего дня.
Работать нужно обязательно в самом салоне на ресепшн. Удаленно нет.
Мы предоставляем : нашу программу ведения записей клиентов, которая загружена на рабочий ПК, нашу телефонию, рабочие телефоны, наше обучение для Вас.

Контакты:

Мария Валерьевна

[email protected]

+380 50 916 35 62 (писать в Вайбер/Телеграмм)

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