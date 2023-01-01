Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 1 000 CZK Компания Laserclinic

Описание Требуется администратор ресепшен в салон лазерной эпиляции Laserclinic. Расположение Прага 3, Прага 9. Обязанности: - расчет клиента после процедуры - запись клиента на следующий раз - продажи абонемента - общая консультация клиента по лазерной эпиляции

Требования Требования:

опыт работы в данной сфере;

приветливость и обаятельность;

свободное владение русским, чешским и английским языком обязательно;

грамотная устная и письменная речь;

приятный голос, хорошая дикция, приемлемый темп речи;

опрятный и аккуратный внешний вид;

навыки этикета общения с людьми;

коммуникабельность (четкость, логичность высказываний, внимательность к собеседнику);

партнерское доброжелательное поведение в возможных конфликтных ситуациях с собеседником, стрессоустойчивость;

эмоциональная компетентность (управление своими эмоциями).

доброжелательность и умение заботиться о клиенте;

сообразительность (скорость мышления);

многозадачность и открытость к новым знаниям;

понимание косметологических трендов;

ответственность, честность, дисциплинированность, порядочность;

желание обучаться, работать и зарабатывать;

проживание недалеко от нашего салона, обязательно.