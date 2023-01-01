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Работники на завод/склад
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Партнер рубрики:
28 апреля
19:17
451
Работники на завод/склад
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Фрезеровщик, Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
120 CZK
Описание
Требуются работники (мужчины и женщины до 57 лет) на заводы и склады в Чехии. Города: Praha, Brno, Časlav, Cheb, Luštěnice, Klášterec nad Ohří, Ostrov, Jihlava, Liberec, Plzen, České Budějovice и др. Заработная плата: 120-200kč/час - в зависимости от нашего объекта и вашего опыта работы. На большинстве объектов также предусмотрены выплаты премий за качественно проделанную работу! Что вам нужно будет делать: Мы предлагаем работу на заводах, складах, логистических и распределительных центрах. Работаем в сферах легкой и тяжелой промышленности - металлоконструкции, автопромышленность, строительство, сварочные работы, переработка пластика, пищевая промышленность, косметика, бытовая химия, типография, канцелярия и многое другое. Ищем - сварщиков, электриков, электромонтажников, монтажников металлоконструкций, водителей категорий С,D,E, слесарей, стропольщиков, строитетелей, фрезеровщиков и др. Заработная плата 150-200kč/час. Также ищем без специализации и опыта работы - разнорабочих, упаковщиков, кладовщиков, работников на конвейры/станки и т.д. Заработная плата 120-165kč/час.
Требования

- Вакансии доступны всем желающим работать - мужчинам и женщинам 18-57 лет, можно семейные пары, студенты;
- Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской визы или гражданства ЕС);
- Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду.

Условия

Что мы предлагаем:
- Бесплатное, официальное и легальное трудоустройство на наших объектах;
- Полный соц.пакет - оплата социального и медицинского страхования;
- Стабильная и справедливая оплата Вашего труда (1-2 раза в месяц);
- Регулярная выплата авансов – 1000-2000kč в неделю;
- Комфортные условия проживания поблизости от места работы – от БЕСПЛАТНО до 150kč/сутки в зависимости от объекта;
- Развоз сотрудников до места работы корпоративным транспортом - за счет работодателя;
- БЕСПЛАТНОЕ или льготное (до 35kč/смена) двухразовое питание каждую рабочую смену;
- Прохождение медосмотра - за счет работодателя;
- Рабочая одежда и обувь - за счет работодателя.

Контакты:

Aleksei Bimberin

[email protected]

+420777706978

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