- Вакансии доступны всем желающим работать - мужчинам и женщинам 18-57 лет, можно семейные пары, студенты;
- Официальное пребывание в Чешской Республике с разрешением осуществления трудовой деятельности (наличие чешской визы или гражданства ЕС);
- Хорошее физическое состояние и общее самочувствие, отсутствие медицинских противопоказаний к физическому труду.
Что мы предлагаем:
- Бесплатное, официальное и легальное трудоустройство на наших объектах;
- Полный соц.пакет - оплата социального и медицинского страхования;
- Стабильная и справедливая оплата Вашего труда (1-2 раза в месяц);
- Регулярная выплата авансов – 1000-2000kč в неделю;
- Комфортные условия проживания поблизости от места работы – от БЕСПЛАТНО до 150kč/сутки в зависимости от объекта;
- Развоз сотрудников до места работы корпоративным транспортом - за счет работодателя;
- БЕСПЛАТНОЕ или льготное (до 35kč/смена) двухразовое питание каждую рабочую смену;
- Прохождение медосмотра - за счет работодателя;
- Рабочая одежда и обувь - за счет работодателя.
Aleksei Bimberin
+420777706978