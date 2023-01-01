Описание

Требуются работники (мужчины и женщины до 57 лет) на заводы и склады в Чехии. Города: Praha, Brno, Časlav, Cheb, Luštěnice, Klášterec nad Ohří, Ostrov, Jihlava, Liberec, Plzen, České Budějovice и др. Заработная плата: 120-200kč/час - в зависимости от нашего объекта и вашего опыта работы. На большинстве объектов также предусмотрены выплаты премий за качественно проделанную работу! Что вам нужно будет делать: Мы предлагаем работу на заводах, складах, логистических и распределительных центрах. Работаем в сферах легкой и тяжелой промышленности - металлоконструкции, автопромышленность, строительство, сварочные работы, переработка пластика, пищевая промышленность, косметика, бытовая химия, типография, канцелярия и многое другое. Ищем - сварщиков, электриков, электромонтажников, монтажников металлоконструкций, водителей категорий С,D,E, слесарей, стропольщиков, строитетелей, фрезеровщиков и др. Заработная плата 150-200kč/час. Также ищем без специализации и опыта работы - разнорабочих, упаковщиков, кладовщиков, работников на конвейры/станки и т.д. Заработная плата 120-165kč/час.