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Квалифицированный разработчик модулей электропитания для военной техники
Вакансии
Партнер рубрики:
29 апреля
08:49
377
Квалифицированный разработчик модулей электропитания для военной техники
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Модельер-конструктор, Электрик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
ALEXANDER ELECTRIC
Описание
Исследования, разработка, испытание, документация, помощь производству устройства электропитания для жестких условий эксплуатации
Требования

Опыт работы по данной тематике

Условия

8 рабочих часов в день

Дополнительная информация

нет

Контакты:

Александр Гончаров

[email protected]

777915558

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