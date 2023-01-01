04 мая
09:49
191
Требуются мужчины и женщины на склад в Праге
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
120 CZK
Компания
T-Izida s.r.o.
Описание
На склад в районе метро Зличин в Праге требуются мужчины, женщины, семейные пары. Рабочий график: 12часов в день, 6 рабочих дней. Оплата – 120-135 крон в час. Официальное оформление. Помогаем с жильем. Звоните (Viber, WhatsApp) +420 727 818 732.
Контакты:
Петров Алексей
727818733