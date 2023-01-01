11 мая
18:10
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Заместитель руководителя в школу чешского языка Slang.
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Тип занятости
Полный день
Профессия
Руководитель группы
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
Заместитель директора в языковую школу. Мы - яркая и активно растущая школа чешского языка Slang.! В настоящее время мы ищем заместителя директора в наш пражский офис. Чем предстоит заниматься: - Координация работы отделов (продажи, маркетинг, HR, учебный отдел, фин. отдел и другие), мотивация и контроль работы - Разработка и реализация стратегии фирмы, обеспечение роста прибыли и дальнейшего развития - Участие в подборе персонала - Решение административных и хозяйственных вопросов Наши пожелания к кандидату: - Опыт работы на руководящей должности от 3 лет - Желателен опыт работы руководителем заместителем директора или директором, приветствуется опыт работы в сфере образования; - Уровень чешского не ниже B1 - желателен - Успешный опыт руководства коллективом от 50 человек. - Способность работать в режиме многозадачности; - Коммуникативные и организаторские навыки, управленческие компетенции; - Требовательность к себе и сотрудникам, ответственность; - Умение работать в команде, лидерские качества; Что предлагаем мы: 1) Официальное трудоустройство 2) Конкурентоспособная заработная плата 3) Возможность профессионального развития и роста, бесплатное обучение чешскому языку после прохождения испытательного срока 4) Работа в стильном офисе в центре города 5) Возможность финансового роста Будем рады встрече с вами! Резюме отправляйте на мейл hr.slang[email protected]
Контакты:
Шумакова Ксения