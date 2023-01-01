21 мая
13:37
49
SMM специалист
Подобные вакансии
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание
SMM менеджер в школу чешского языка. Мы - лучшая по эффективности школа чешского языка Slang! В настоящее время мы ищем контент мейкера к нам в команду. Чем предстоит заниматься: + Наполнение полезным и привлекательным контентом сообществ в социальных сетях + Разработка стратегии продвижения компании, ее продуктов и услуг. Создание контент-планов, их согласование и последующая корректировка + Формирование положительного имиджа компании в социальных сетях + Мониторинг конкурентного поля в социальных сетях, а также информационного пространства вокруг бренда Каким мы видим этого человека? + Обладающий успешным опытом работы smm-специалистом с компаниями от 6 месяцев + Обладающий хорошим визуалом и навыками веб-дизайна и копирайтинга + Умеющий собирать, анализировать и принимать решения на основе маркетинговых показателей + Желающий работать в сфере образования и развивать бренд в долгосрочной перспективе Что предлагаем мы: + Официальное трудоустройство + Конкурентоспособная заработная плата + Возможность профессионального развития и роста + Веселые и интересные тимбилдинги + Работа в доброжелательном коллективе Будем рады встрече с Вами! Резюме отправляйте на мейл: [email protected]
Контакты:
Шумакова Ксения