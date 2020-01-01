Ищем работника на машинный штукатурку
Обязательно нужен опыт работы!
Зарплата начисляется за выполненные м2, в среднем за месяц работник получает от 40 000 до 45 000.
Работодатель предоставляет:
- бесплатное жилье
- рабочая одежда
- весь рабочий инструментарий
- транспорт и горючее
Питание за свой счет.
Заработная плата зависит от выполнения норм при использовании
различных материалов, два варианта:
1. Гипсовая штукатурка – 80,- Kč
или
2. Цементно-известковая штукатурка – 55,- Kč
Известковая штукатурка – 35,- Kč (в сумме 90,- Kč)
HrSummit
hr.manager@hrsummit.info
+380930056293