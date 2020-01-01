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Штукатуры

Размещено 03 июля 15:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
HrSummit
Описание

Ищем работника на машинный штукатурку

Обязательно нужен опыт работы!

Зарплата начисляется за выполненные м2, в среднем за месяц работник получает от 40 000 до 45 000.

Работодатель предоставляет:
- бесплатное жилье
- рабочая одежда
- весь рабочий инструментарий
- транспорт и горючее

Питание за свой счет.

Условия

Заработная плата зависит от выполнения норм при использовании
различных материалов, два варианта:
1. Гипсовая штукатурка – 80,- Kč
или
2. Цементно-известковая штукатурка – 55,- Kč
Известковая штукатурка – 35,- Kč (в сумме 90,- Kč)

Контакты:

HrSummit

hr.manager@hrsummit.info

+380930056293



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