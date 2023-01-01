09 февраля
12:41
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Ремонтник ИИП
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ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются опытные специалисты разработчики, наладчики и ремонтники источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования электронных схем на компьютере - желательно. Возможно обучение данным навыкам.
Требования
Владение ПК на уровне пользователя.
Условия
Полный рабочий день на территории фирмы. Знание русского языка. Знание английского языка крайне желательно.
Контакты:
Рысь А.А.
777 915 572