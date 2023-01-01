Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Вакансии
Ремонтник ИИП
Вакансии
Партнер рубрики:
09 февраля
12:41
74
Ремонтник ИИП
Подобные вакансии
Регулировщик ИИП
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Praha 10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Работа для студентов, Подработка, Стажировка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
28 000 CZK
Компания
ALEXANDER ELECTRIC s.r.o.
Описание
Фирме ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. (Прага, www.aeps-group.com) требуются опытные специалисты разработчики, наладчики и ремонтники источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования электронных схем на компьютере - желательно. Возможно обучение данным навыкам.
Требования

Владение ПК на уровне пользователя.

Условия

Полный рабочий день на территории фирмы. Знание русского языка. Знание английского языка крайне желательно.

Контакты:

Рысь А.А.

[email protected]

777 915 572

популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес