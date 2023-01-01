12 февраля
12:15
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Требуется опытный инженер в сервисный центр по ремонту iPhone в Праге!
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Индивидуальные мероприятия
Praha 1
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист технической поддержки
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
3 000 EUR
Компания
www.applemistr.cz
Описание
Требуется опытный инженер в сервисный центр по ремонту iPhone. С опытом работы не менее 3 лет. Зарплата от 3 000 euro. 99% ремонт материнских плат. Компонентки почти нет. Поэтому ищем сотрудника который имеет весомый опыт по ремонту материнских плат от простых ремонтов - Audio IC, Face ID, короткие КЗ и до сложных ремонтов. Опыт ремонта всей линейки iPhone. Посылать CV на [email protected] или звонить +420 775 432 111 www.applemistr.cz
Контакты:
Viacheslav Ilyatov
775432111