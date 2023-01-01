Примем в нашу команду активного, коммуникабельного и стрессоустойчивого человека. Обязанности : привлечение новых клиентов и увеличение объёма продаж; участие в создании маркетинговой стратегии; SMM маркетинг;

Требования

опыт в переговорах;

отличные коммуникативные навыки и опыт ведения переговоров;

активная жизненная позиция и стрессоустойчивость;

знание чешского или любого доп. языка будет вашим преимуществом;

разрешение на пребывание и разрешение на работу в Чешской Республике;