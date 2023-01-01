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Маркетолог
Вакансии
Партнер рубрики:
07 марта
15:15
162
Маркетолог
Тип занятости
Полный день
Профессия
Маркетолог
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAXWORK HOLDING
Описание
Примем в нашу команду активного, коммуникабельного и стрессоустойчивого человека. Обязанности : привлечение новых клиентов и увеличение объёма продаж; участие в создании маркетинговой стратегии; SMM маркетинг;
Требования

опыт в переговорах;
отличные коммуникативные навыки и опыт ведения переговоров;
активная жизненная позиция и стрессоустойчивость;
знание чешского или любого доп. языка будет вашим преимуществом;
разрешение на пребывание и разрешение на работу в Чешской Республике;

Условия

пн-пт, 8:00-17:00;
офис находится в Праге и Плзни;
корпоративная мобильная связь;
заработная плата по результатам собеседования;
официальное трудоустройство;
социальное и медицинское страхование;
дружный коллектив;

Контакты:

Anastasiya

[email protected]

+420777921585

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